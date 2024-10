Sinner: «Non sono andato in Arabia per i soldi, non gioco per i soldi». E Wawrinka ride su X (Di domenica 27 ottobre 2024) Sinner: «Non sono andato in Arabia per i soldi, non gioco per i soldi». E Wawrinka ride su X Su X si divertono con l’estratto dell’intervista di Eurosport a Sinner. Gli chiedono della sua vittoria al col montepremi più ricco della storia del tennis: sei milioni di dollari. «Com’è tornare a casa, posare i bagagli e dire “ok ragazzi, ho appena guadagnato sei milioni di dollari”» Lui risponde così: «Io non gioco per soldi. Certo è un bel montepremi e tutto il resto ma io sono andato lì per confrontarmi con i sei tennisti più forti del mondo, mi ha dato anche la possibilità di andare per la prima volta a Riad. Quando torni da vincitore, ti dici che ha giocato nel modo giusto e hai fiducia di migliorare per il futuro. I soldi sono importanti ma non così tanto. Vivo bene anche senza questi soldi». Wawrinka su X sotto il video pubblica l’emoticon delle risate. “I don’t play for money. Ilnapolista.it - Sinner: «Non sono andato in Arabia per i soldi, non gioco per i soldi». E Wawrinka ride su X Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024): «Noninper i, nonper i». Esu X Su X si divertono con l’estratto dell’intervista di Eurosport a. Gli chiedono della sua vittoria al col montepremi più ricco della storia del tennis: sei milioni di dollari. «Com’è tornare a casa, posare i bagagli e dire “ok ragazzi, ho appena guadagnato sei milioni di dollari”» Lui risponde così: «Io nonper. Certo è un bel montepremi e tutto il resto ma iolì per confrontarmi con i sei tennisti più forti del mondo, mi ha dato anche la possibilità di andare per la prima volta a Riad. Quando torni da vincitore, ti dici che ha giocato nel modo giusto e hai fiducia di migliorare per il futuro. Iimportanti ma non così tanto. Vivo bene anche senza questi».su X sotto il video pubblica l’emoticon delle risate. “I don’t play for money.

