Serie D e Dilettanti (Di domenica 27 ottobre 2024) Evitato un altro stop per maltempo, i Dilettanti giocano col nuovo orario (14,30). Serie D. La capolista a punteggio pieno Tau Altopascio è l’avversario con cui la Cittadella prova a sfatare il tabù di San Damaso, 2 gare perse su 2. Mister Salmi è privo di Osuji (caviglia), Fontana, Sardella e Guidone(squalifica), ballottaggio Sabotic-Serra, torna Piga. Le altre gare: ieri Lentigione-Riccione 3-1, oggi Progresso-Forlì, Sasso M.-Pistoiese, Sammaurese-Corticella, Fiorenzuola-Zenith, Ravenna-San Marino, Tuttocuoio-Piacenza, Prato-Imolese. Classifica: Tau 21, Pistoiese 15, Lentigione + e Forlì 14, Cittadella, Piacenza e Sasso M. 12, Ravenna e Imolese 10, Prato e Tuttocuoio 9, Zenith 8, San Marino 7, Riccione 6, Fiorenzuola 5, Corticella 4, Sammaurese e Progresso 3. CITTADELLA (4-3-1-2): Albieri; Carretti, Aldrovandi, Serra, Martey; Mandelli, Marchetti, Mora; Bertani; Formato, Sala. Sport.quotidiano.net - Serie D e Dilettanti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Evitato un altro stop per maltempo, igiocano col nuovo orario (14,30).D. La capolista a punteggio pieno Tau Altopascio è l’avversario con cui la Cittadella prova a sfatare il tabù di San Damaso, 2 gare perse su 2. Mister Salmi è privo di Osuji (caviglia), Fontana, Sardella e Guidone(squalifica), ballottaggio Sabotic-Serra, torna Piga. Le altre gare: ieri Lentigione-Riccione 3-1, oggi Progresso-Forlì, Sasso M.-Pistoiese, Sammaurese-Corticella, Fiorenzuola-Zenith, Ravenna-San Marino, Tuttocuoio-Piacenza, Prato-Imolese. Classifica: Tau 21, Pistoiese 15, Lentigione + e Forlì 14, Cittadella, Piacenza e Sasso M. 12, Ravenna e Imolese 10, Prato e Tuttocuoio 9, Zenith 8, San Marino 7, Riccione 6, Fiorenzuola 5, Corticella 4, Sammaurese e Progresso 3. CITTADELLA (4-3-1-2): Albieri; Carretti, Aldrovandi, Serra, Martey; Mandelli, Marchetti, Mora; Bertani; Formato, Sala.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diletta Leotta sfoggia maxi stivali da 2300 euro e conquista il web - Diletta Leotta e i suoi stivali viraliNegli ultimi giorni, il nome di Diletta Leotta ha guadagnato notevole attenzione non solo per il suo imminente d ... (assodigitale.it)

Un altro esonero in Serie A: scontro diretto decisivo - Un altro esonero dietro l'angolo in Serie A: lo scontro diretto tra Lecce e Verona può valere la permanenza in panchina ... (calciomercato.it)

L'Atalanta dilaga, batte il Verona 6-1: Lookman e Retegui doppietta - La squadra di Gasperini dà un segnale forte al campionato, domina il Verona in lungo e in largo e si porta al terzo posto in classifica. A segno anche De Ketelaere ... (corriere.it)

Diletta Leotta e il look total red: la protagonista assoluta è una graziosa mini borsa dal costo galattico - Diletta Leotta non passa inosservata con un look total red stratosferico in cui spicca una mini borsa stupenda e dal costo galattico. (sfilate.it)