Serie D, al ritorno in campo il Tuttocuoio pareggia 1 a 1 con il Piacenza (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo i due rinvii torna in campo il Tuttocuoio e ottiene il primo pareggio in campionato, è 1 a 1 con il Piacenza. Per più di un'ora non succede quasi nulla, le due squadre si annullano a vicenda, Carcani è praticamente spettatore mentre Franzini viene chiamato in causa da Lorenzini in un paio di Europa.today.it - Serie D, al ritorno in campo il Tuttocuoio pareggia 1 a 1 con il Piacenza Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo i due rinvii torna inile ottiene il primo pareggio in campionato, è 1 a 1 con il. Per più di un'ora non succede quasi nulla, le due squadre si annullano a vicenda, Carcani è praticamente spettatore mentre Franzini viene chiamato in causa da Lorenzini in un paio di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D, al ritorno in campo il Tuttocuoio pareggia 1 a 1 con il Piacenza - Dopo i due rinvii torna in campo il Tuttocuoio e ottiene il primo pareggio in campionato, è 1 a 1 con il Piacenza. Per più di un'ora non succede quasi nulla, le due squadre si annullano a vicenda, Car ... (today.it)

Si rivede Djalo: ritorno in Serie A a gennaio | RIchiamato immediatamente dal prestito - Nemmeno Thiago Motta ha ritenuto Djalò idoneo al proprio progetto tecnico dopo il pre-campionato, dando via libera al suo trasferimento temporaneo al Porto, nella speranza di aiutarlo a recuperare ... (goalsicilia.it)

Totti, non era uno scherzo: "Ritorno in Serie A? Ci sono due squadre..." - Totti non sarebbe l'unico calciatore a decidere di tornare in campo dopo l'addio annunciato. Un esempio recente è Arjen Robben. Nel 2019 l’attaccante olandese decise di… Leggi ... (informazione.it)

Totti, il ritorno in Serie A non è uno scherzo: "Vediamo il fisico" - Allora non era uno scherzo quando hai detto che saresti voluto tornare a giocare… “No non era uno scherzo, l’ho presa un po’ seriamente quindi vediamo…”. La squadra ce l’hai già in mente? “La squadra ... (msn.com)