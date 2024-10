Ilrestodelcarlino.it - Rugby Rovigo vince 35-20, ma non brilla contro la neopromossa Lazio. Polemica per la chiusura della tribuna

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Vittoria e 5 punti in classifica per la Femi Czi neopromossi. Primo tempo deciso, chiuso 21-3, poi ripresa con più di qualche incertezza per la squadra di coach Giazzon. Ma, a tener banco allo stadio Battaglini la decisione, da parte degli uffici del Comune, per motivi di sicurezzastoricaLanzoni. Le perplessità riguardano soprattutto la tempistica. Così la società ha dovuto spostare i tifosi su quella Quaglio. Nel comunicato del Comune si scrive che “sono emerse criticità strutturali tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimo di sicurezza”. Ora, in settimana dovrebbero cominciare i lavori ma sulle tempistiche non si hanno certezze. E’ un campo pesante quello che ha accolto le due squadre: i rossoblu e la1927.