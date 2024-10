Polemica a Treviso: Famiglie Contestano Proiezione di Film sul Bullismo, Il Sindaco Sostiene il Progetto (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Treviso, la decisione di proiettare “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, un Film che affronta il delicato tema del Bullismo, ha scatenato una controversia che ha sollevato l’attenzione non solo delle Famiglie degli studenti, ma anche delle istituzioni locali. Questo Film, recentemente presentato al Festival di Roma, racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena e mira a sensibilizzare il pubblico sui temi dell’omofobia e dei problemi giovanili, risultati sempre più attuali nella società contemporanea. Nonostante le buone intenzioni, la Proiezione prevista per il 4 novembre è stata fortemente contestata da alcune Famiglie, generando un dibattito acceso. Gaeta.it - Polemica a Treviso: Famiglie Contestano Proiezione di Film sul Bullismo, Il Sindaco Sostiene il Progetto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, la decisione di proiettare “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, unche affronta il delicato tema del, ha scatenato una controversia che ha sollevato l’attenzione non solo delledegli studenti, ma anche delle istituzioni locali. Questo, recentemente presentato al Festival di Roma, racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena e mira a sensibilizzare il pubblico sui temi dell’omofobia e dei problemi giovanili, risultati sempre più attuali nella società contemporanea. Nonostante le buone intenzioni, laprevista per il 4 novembre è stata fortemente contestata da alcune, generando un dibattito acceso.

