Nina Zilli in lacrime a Ballando con le stelle: "Sono così arrabbiata, mi ritiro. Non ce la faccio più" (Di domenica 27 ottobre 2024) Una serata di emozioni forti e colpi di scena a Ballando con le stelle. Nina Zilli, dopo un'emozionante esibizione, ha annunciato in lacrime il suo ritiro dalla gara. La cantante, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni subiti durante le prove: tre costole fratturate e un edema al piede. Nonostante il dolore, Nina non ha voluto rinunciare alla performance, ma ha scelto di privilegiare la sua voce, limitando i movimenti di danza. "Non posso più continuare, non ce la faccio più", ha dichiarato al termine dell'esibizione, con le lacrime agli occhi. "Sono così arrabbiata, non ho mai fatto una puntata bene". Le sue parole hanno creato scompiglio in studio. I giudici, increduli e dispiaciuti, hanno cercato di convincerla a ripensarci. "Se il medico è d'accordo, prenditi del tempo, ma continua a gareggiare", l'hanno esortata.

