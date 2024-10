Formiche.net - niente di serio a destra e sinistra sull’immigrazione. La versione di Sisci

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ci sono questioni generali e particolari che confondono le acque sullo scottante tema dell’immigrazione. Esso, per la sua complessità, non può essere ridotto a un duello fra destri e mancini e tweet a effetto. L’immigrazione e le pressioni migratorie dal Sud del mondo verso l’Italia e l’Europa ci sono e resteranno per decenni. A meno che l’economia italiana ed europea non crolli e allora saranno gli italiani a volere tornare a emigrare. In altre parole, l’emigrazione è testimonianza pratica che il Paese e il Continente fanno bene. Se nessuno ci vuole emigrare allora sì che bisognerebbe preoccuparsi. Proprio perciò, bisogna precisare. Varie dichiarazioni dell’Onu o dell’Europa affermano il diritto a emigrare ma non significa il diritto a essere accolti comunque e dovunque.