Nic Nemeth | Entrare nella WWE Hall of Fame? Non è una cosa a cui penso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nicpotrebbe essersi finalmente allontanato dal suo ruolo in WWE come Dolph Ziggler, trovando successoNJPW, AAA ed ora in TNA, dove è l’attuale World Heavyweight Champion. Nonostante questo, i numerosi riconoscimenti ottenuti dacome Ziggler, sono sufficienti perché alcuni, incluso il suo co-conduttore di “Busted Open Radio”, Dave LaGreca, credano che sia degno di un postoofdella WWE. Le parole di NicTuttavia mentre ne discuteva ad “Open Busted Radio”, Nicha ammesso che in realtà non pensa così spesso alla possibilità diof. O come poi ha ribadito lui stesso, non ci pensa così tanto rispetto ad altre cose successe durante il suo periodo in WWE. “In realtà non è unaa cui” ha detto. “Ma è interessante parlarne quando tiri fuori l’argomento (rivolgendosi a Dave LaGreca).