Montblanc, tende in centro: "Richemont al tavolo. La Regione la convochi" (Di domenica 27 ottobre 2024) "Adesso la Regione convochi al tavolo la Richemont". È la richiesta urgente del sindacato Sudd Cobas in merito alla vicenda dei lavoratori in appalto della griffe Montblanc che ha chiuso le commesse verso le ditte 'Z Production' e 'Eurotaglio' di Campi Bisenzio, provocando l'apertura delle procedura di un licenziamento collettivo che – denuncia il Sudd Cobas – trova le sue ragioni non in questioni di carattere produttivo, ma in una ritorsione rispetto alla mobilitazione sindacale avviata dai lavoratori nel 2023 per chiedere salari e orari equi. "La procedura scade il 24 novembre e a rischio licenziamento ci sono i lavoratori iscritti al sindacato" tuona Toscano dal presidio di via Tornabuoni, il salotto buono di Firenze, proprio davanti al negozio Montblanc. Qui i lavoratori hanno trascorso anche una notta in tenda.

