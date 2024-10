Sport.quotidiano.net - Mister Bisoli non si nasconde: "Puniti da un’altra ingenuità». "Se perdo tante partite mi caccino. Girerà la ruota anche per noi...»

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Prendo i fischi, prendo gli insulti, se perderòdi fila giusto chel’allenatore, fa parte del nostro mondo. Io penso a lavorare con dignità,laper noi" Pierpaolotiene la testa alta, prova a tenerlaai suoi. Tra un paio di giorni il Modena dovrà ospitare una squadra ancora una volta non banale e le scorie deiderby persi si fa fatica a dimenticarle presto: "L’ennesima partita che abbiamo in mano e poi una grossaci mette in difficoltà – ha commentato il tecnico – il portiere avversario con noi fa i miracoli, inoltre. Se concedi a giocatori fuori categoria, fai fatica. Sul 2-0, sinceramente, era finita ma potevamo riaprirla con Caso. Dispiace perché i ragazzi ci hanno messo il cuore, il primo tempo deve finire 0-0. Questa stagione è così, al primo errore individuale veniamo castigati".