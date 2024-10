Luci e gol a San Siro: Inter-Juve 4-4! Doppietta di Zielinski su rigore, nella Juve show di Yildiz (Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-Juventus 4-4 Marcatori : 15' pt e 37 pt' Zielinski (rig.), 20' pt Vlahovic, 26' pt Weah, 35' pt Mkhitaryan, 8' st Dumfries, 26' st e 37' st Yildiz. Inter (3-5-2) : Sommer 6; Pavard 6 (18' st Bisseck 5), De Vrij 5, Bastoni 5.5; Dumfries 6, Barella 6.5, Zielinski 7.5 (18' st Frattesi 5.5), Mkhitaryan 7, Dimarco 5.5 (32' st Darmian 6); Thuram 7 (42' st Taremi sv), Martinez 5.5. In panchina: Josep Feedpress.me - Luci e gol a San Siro: Inter-Juve 4-4! Doppietta di Zielinski su rigore, nella Juve show di Yildiz Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024)ntus 4-4 Marcatori : 15' pt e 37 pt'(rig.), 20' pt Vlahovic, 26' pt Weah, 35' pt Mkhitaryan, 8' st Dumfries, 26' st e 37' st(3-5-2) : Sommer 6; Pavard 6 (18' st Bisseck 5), De Vrij 5, Bastoni 5.5; Dumfries 6, Barella 6.5,7.5 (18' st Frattesi 5.5), Mkhitaryan 7, Dimarco 5.5 (32' st Darmian 6); Thuram 7 (42' st Taremi sv), Martinez 5.5. In panchina: Josep

Inter-Juventus 4-4 Marcatori : 15' pt e 37 pt' Zielinski (rig.), 20' pt Vlahovic, 26' pt Weah, 35' pt Mkhitaryan, 8' st Dumfries, 26' st e 37' st Yildiz. INTER

