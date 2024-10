Lotta al degrado, oggi presidio della polizia in piazza Garibaldi (Di domenica 27 ottobre 2024) TRIESTE - Proseguono i controlli per contrastare il degrado cittadino. Questa mattina piazza Garibaldi era presidiata dalla polizia di Stato con ufficio mobile. Numerosi agenti erano posti in varie zone della piazza, compreso il centro della stessa dove è situata la fontana e lungo la strada che Triesteprima.it - Lotta al degrado, oggi presidio della polizia in piazza Garibaldi Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di domenica 27 ottobre 2024) TRIESTE - Proseguono i controlli per contrastare ilcittadino. Questa mattinaera presidiata dalladi Stato con ufficio mobile. Numerosi agenti erano posti in varie zone, compreso il centrostessa dove è situata la fontana e lungo la strada che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lotta al degrado in via Pistoiese. Il messaggio audio di Fogacci : "Urge una nuova visione di Prato" - Dopo il tentato furto, il famoso titolare del forno fa circolare il malcontento via whatsapp. E annuncia lo stop alla collaborazione con il Comune: "Riqualificare è amare il territorio". (msn.com)

Palermo potenzia la sicurezza urbana: nuovi controlli, videosorveglianza e lotta al degrado - Maggiore sicurezza urbana, più efficace controllo del territorio e riqualificazione delle aree degradate attraverso l'efficientamento dei servizi della Polizia Municipale di Palermo ... (ilsicilia.it)

Lotta al degrado nei parchi cittadini, la Gdf sequestra un chilo di droga - L’Aquila. I militari appartenenti alla compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal cap. Cecilia Tangredi, nell’ambito dell’attività di ... (abruzzolive.it)

In Brianza scatta la campagna "Segnala il degrado": ecco chi la organizza e come funziona - A Monza domenica un banchetto in piazza, ma le segnalazioni possono essere inviate anche telefonicamente e tramite email ... (monzatoday.it)