Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: Odermatt favorito, Della Vite al via. Tornano Hirscher e Braathen

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL9.36: Tutti contro Marco. Si può riassumere così l’attesa per ilmaschile di, prima garastagione. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano. Lo svizzero, che ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l’obiettivo di aprire il nuovo anno con un trionfo. I riflettori sono tutti puntati su di lui: la sua superiorità sembra tale da lasciare poche speranze ai rivali, che l’anno scorso hanno subito distacchi significativi in molte gare. 9.33: Primo appuntamento del circuito mondiale maschile come al solito fissato per fine ottobre sul ghiacciaio Rettenbach in Austria. 9.