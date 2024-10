Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: Hirscher di nuovo a punti! Attesa per Braathen, De Aliprandini punta alla top5

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.06: Perde tantissimo il francese Muffat-Jeandet che chiude al terzo posto a 9 decimi da Hansson 13.05: Muffat-Jeandet all’intermedio ha 12 centesimi di vantaggio 13.04: Marcelperde tanto nella parte finale, è secondo per 13 centesimi ma torna a farecinque anni dopo l’ultima gara! 13.03:all’intermedio ha un vantaggio di mezzo secondo 13.02: Altri errori per il francese Sarrazin che chiude secondo con un ritardo di 1?09 da Hansson. E’ IL MOMENTO DI! 13.02: Sarrazin all’intermedio ha 4 decimi di ritardo con un errore grave ad inizio muro 13.01: Lo svedese Hansson conclude la sua prestazione con il tempo globale di 2’11?53, manche leggermente più lunga rispettoprima. Ora Sarrazin 12.57: C’è il sole a, 5 i gradi al traguardo. Hansson si avvicina al cancelletto 12.