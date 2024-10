LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: piove in Moto2, verso una gara lotteria? (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sulla pista di Buriram andrà in scena un nuovo capitolo della rivalità tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, grandi protagonisti della classe regina separati da 22 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale del campionato. Appuntamento fissato alle ore 4.40 italiane per il warm-up, mentre la partenza della gara è prevista ale ore 9.00. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: piove in Moto2, verso una gara lotteria? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, valevole come diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Sulla pista di Buriram andrà in scena un nuovo capitolo della rivalità tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, grandi protagonisti della classe regina separati da 22 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale del campionato. Appuntamento fissato alle ore 4.40 italiane per il warm-up, mentre la partenza dellaè prevista ale ore 9.00.

