LIVE Moto2, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Canet al comando, Ogura 7°, Arbolino travolto da Aldeguer (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 giri: giornata complicata per i colori italiani. Vietti non c’è, Arbolino è già finito al tappeto e Foggia è 22° -19 giri: Canet sempre al comando con 333 millesimi su Ramirez e 838 su Dixon, Ogura risale in sesta posizione passando Arenas. -20 giri: Ogura sta palesemente gestendo ed evitando rischi e si trova a 1.7 da Canet che guida davanti a Ramirez. -21 giri: Canet è al comando seguito da Ramirez e Dixon, poi Lopez. Settimo Ogura. Oasport.it - LIVE Moto2, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Canet al comando, Ogura 7°, Arbolino travolto da Aldeguer Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-18 giri: giornata complicata per i colori italiani. Vietti non c’è,è già finito al tappeto e Foggia è 22° -19 giri:sempre alcon 333 millesimi su Ramirez e 838 su Dixon,risale in sesta posizione passando Arenas. -20 giri:sta palesemente gestendo ed evitando rischi e si trova a 1.7 dache guida davanti a Ramirez. -21 giri:è alseguito da Ramirez e Dixon, poi Lopez. Settimo

