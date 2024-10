Lanazione.it - Le note di Rtc. Muti, Perahia. Ravel e Paganini

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi su Rtc un concerto di Murray, il prestigioso pianista che inaugurò nel 1999 la collaborazione con la nostra Camerata: alle 13,30 musica di Beethoven, Schubert, Liszt. Segue Bruno Walter in una registrazione storica del 1961 per Dvorak - Sinfonia n. 8 in sol maggiore (alle 14,45). Domani tanto Verdi con la bacchetta di Riccardo: preludi, sinfonie, ouverture con l’Orchestra della Scala (alle 11,34). Boulez dirige Stravinskij: "Fuochi d’artificio" e "Petrouchka" scene burlesche nella versione originale del 1911 (alle 14.39). "Il suono dei secoli" è un progetto radiofonico di Marco Mangani, Alberto Batisti e Filippo Maria Bressan che racconta la storia della musica attraverso le sue varie epoche e spazi: è la volta della chiesa (alle 18,40).