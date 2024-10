Le nomine e l’autonomia dei ministri (Di domenica 27 ottobre 2024) Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Per ora, direbbe Agatha Christie, siamo a due indizi. Che quindi fanno una coincidenza. Con una forte vocazione a diventare una prova, aggiungiamo malevoli. Il tema è spinoso. Domanda: quanto sono liberi i ministri quando fanno le nomine? Quanto conta l’imprimatur – nel migliore dei casi – che Palazzo Chigi (e quindi il potere di Fratelli d’Italia) assegna alle libere scelte dei liberi ministri? Primo indizio, il caso Giuli-Spano. Il ministro scelto per sostituire, anche con belle maniere, Gennaro Sangiuliano al timone della cultura italiana aveva interpretato il ruolo come si confà. Il capo di gabinetto lo sceglie il ministro. E invece Spano finisce impallinato dal fuoco amico, per così dire. E Giuli si trova impantanato in una trincea dove la melma è il meno: o ti metti raso terra o ti sparano. Quotidiano.net - Le nomine e l’autonomia dei ministri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Per ora, direbbe Agatha Christie, siamo a due indizi. Che quindi fanno una coincidenza. Con una forte vocazione a diventare una prova, aggiungiamo malevoli. Il tema è spinoso. Domanda: quanto sono liberi iquando fanno le? Quanto conta l’imprimatur – nel migliore dei casi – che Palazzo Chigi (e quindi il potere di Fratelli d’Italia) assegna alle libere scelte dei liberi? Primo indizio, il caso Giuli-Spano. Il ministro scelto per sostituire, anche con belle maniere, Gennaro Sangiuliano al timone della cultura italiana aveva interpretato il ruolo come si confà. Il capo di gabinetto lo sceglie il ministro. E invece Spano finisce impallinato dal fuoco amico, per così dire. E Giuli si trova impantanato in una trincea dove la melma è il meno: o ti metti raso terra o ti sparano.

