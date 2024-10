Ilrestodelcarlino.it - Le mosse dell’Arengo: "Così riqualifichiamo una zona per troppo rimasta degradata"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Uno spazio in grado di poter ospitare tutti senza lasciare escluso nessuno. Neanche chi purvive in condizioni di disabilità. Il rinnovamento dell’exShangai porterà ad avere una sorta di polo aggregativo per l’intero quartiere di Borgo Solestà. "I lavori relativi a questa area sono stati consegnati e quindi in questa fase possiamo proseguire spediti verso quell’opera di rigenerazione degli spazi pubblici che come amministrazione stiamo portando avanti da tempo – sostiene l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli –. Questo intervento ci permetterà di mettere mano anche su questo quartiere, riqualificando quella che in passato era stata unaper molti anni. Chiaramente attraverso questi lavori cercheremo di offrire e accrescere i servizi rivolti a tutti i residenti del quartiere.