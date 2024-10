Lazio-Genoa, un salotto speciale per i tifosi affetti da autismo (Di domenica 27 ottobre 2024) ROMA, 27 ottobre 2024 Una partita di calcio all’insegna dell’inclusione, una sfida nella quale il risultato del campo diventa la cosa meno importante. Lazio-Genoa assegnava punti per il campionato, ma per alcuni bambini autistici è stata l’occasione di vivere l’emozione della partita nella "Quiet Room" dello stadio Olimpico, che ha ospitato i giovani dell’Associazione Oltre il Blu di Termoli. Si tratta di una realtà che si prende cura dei ragazzi affetti da disturbI dello spettro autistico e delle loro famiglie. La partita valida per la nona giornata della Serie A è stata l’occasione per far vedere da vicino lo spettacolo del massimo campionato di calcio ai giovani tifosi, ospitati dalla società del Presidente Claudio Lotito grazie alla ‘mediazione’ del Gruppo Molise Biancoceleste. Sport.quotidiano.net - Lazio-Genoa, un salotto speciale per i tifosi affetti da autismo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) ROMA, 27 ottobre 2024 Una partita di calcio all’insegna dell’inclusione, una sfida nella quale il risultato del campo diventa la cosa meno importante.assegnava punti per il campionato, ma per alcuni bambini autistici è stata l’occasione di vivere l’emozione della partita nella "Quiet Room" dello stadio Olimpico, che ha ospitato i giovani dell’Associazione Oltre il Blu di Termoli. Si tratta di una realtà che si prende cura dei ragazzida disturbI dello spettro autistico e delle loro famiglie. La partita valida per la nona giornata della Serie A è stata l’occasione per far vedere da vicino lo spettacolo del massimo campionato di calcio ai giovani, ospitati dalla società del Presidente Claudio Lotito grazie alla ‘mediazione’ del Gruppo Molise Biancoceleste.

