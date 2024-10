Latina / Autismo, successo per il convegno in Comune sull’intervento Aba (Di domenica 27 ottobre 2024) Latina – Si è svolto ieri, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, il convegno organizzato dall’assessorato alla Pubblica istruzione in collaborazione con la cooperativa Hanami, sull’intervento Aba in Autismo. L’iniziativa, valevole ai fini formativi, ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di iscritti, tra quelli in presenza e quelli da remoto, L'articolo Latina / Autismo, successo per il convegno in Comune sull’intervento Aba Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Autismo, successo per il convegno in Comune sull’intervento Aba Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di domenica 27 ottobre 2024)– Si è svolto ieri, presso la sala De Pasquale deldi, ilorganizzato dall’assessorato alla Pubblica istruzione in collaborazione con la cooperativa Hanami,Aba in. L’iniziativa, valevole ai fini formativi, ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di iscritti, tra quelli in presenza e quelli da remoto, L'articoloper ilinAba Temporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina / “Cosa significa un intervento ABA in autismo?”, il convegno nella sala De Pasquale del Comune - LATINA – Sabato 26 ottobre, alle ore 9, nella sala De Pasquale del Comune di Latina si terrà il convegno dal titolo “Cosa significa un intervento ABA in autismo?”. L’evento è organizzato ... (temporeale.info)

Osteoporosi, epidemia silenziosa, il convegno il 25 ottobre alle 18 a Latina - nella Sala Conferenze dell’Hotel Europa (Latina – via E. Filiberto 14) il convegno divulgativo aperto al pubblico “Osteoporosi, epidemia silenziosa”. La malattia, caratterizzata da una diminuzione ... (latinaquotidiano.it)

Disturbi dello spettro dell’autismo, successo per l’evento formativo a Castelnuovo foto - L’evento è stato progettato da Annalisa Bani, coordinatrice aziendale dei gruppi operativi adulti dedicati a persone con disturbo dello spettro dell’autismo (Dsa) e referente del Gruppo operativo ... (luccaindiretta.it)

UNIFORTUNATO. SUCCESSO PER IL CONVEGNO “ INCLUSION: TOOLS, PATHS AND PERSPECTIVES - Ha riscosso un grande successo il convegno internazionale dal titolo “ Inclusion: tools, paths and perspectives “promosso dall’Unifortunato in partenariato con il Dipartimento di Scienze ... (tvsette.net)