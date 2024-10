Gaeta.it - La guerra di Israele e il terrorismo: un richiamo alla consapevolezza europea

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni crescenti, il conflitto trae le forze terroristiche assume un rilievo particolare. Le parole di Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, non sono solo un eco di una lotta che continua, ma un appellosensibilizzazione collettiva sul tema della radicalizzazione in Europa. Nel giorno di lutto nazionale in, le sue affermazioni pongono l’accento su una minaccia che va oltre i confini di un singolo paese, toccando il cuore delle nostre città . Ladie i suoi molteplici fronti Ladicontro ilnon si limita a un semplice confronto militare; essa si sviluppa su otto fronti differenti, che spaziano da attacchi diretti a strategie di lungo periodo per la sicurezza.