La Georgia sarà una prossima Ucraina?

(Di domenica 27 ottobre 2024) A spingere per inglobare territorio di Caucaso nella Unione europea è soprattutto Berlino. E Mosca non ha preso affatto bene l’iniziativa. Le elezioni parlamentari indi fine ottobre si presentano come il proverbiale appuntamento con il destino, tanto per Tbilisi quanto per la Ue. Insi scontrano due tendenze opposte e contrarie. Da un lato, una larga parte di popolazione resta filoccidentale desidera l’ingresso nell’Unione europea: sondaggi recenti indicano che quasi l’80 per cento dei cittadini sono favorevoli a questa entrata. Sull’altra sponda, la Russia non vuole proprio sentire parlare di Ue: teme la perdita definitiva dell’ennesima tessera del mosaico post-sovietico. Dopo il conflitto del 2008, Mosca occupa ancora il 20 per cento del territoriono, comprese le regioni separatiste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud.