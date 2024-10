Johnny Depp: «I capi Disney non capirono Jack Sparrow. Successo? Non mi importa». Le rivelazioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla finestra del suo albergo a San Lorenzo, Johnny Depp guarda i fan accalcati che da ore invocano il suo nome: «Ho portato i miei parenti dal Kentucky», scherza sorseggiando acqua Ilmessaggero.it - Johnny Depp: «I capi Disney non capirono Jack Sparrow. Successo? Non mi importa». Le rivelazioni Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla finestra del suo albergo a San Lorenzo,guarda i fan accalcati che da ore invocano il suo nome: «Ho portato i miei parenti dal Kentucky», scherza sorseggiando acqua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Johnny Depp: «I capi Disney non capirono Jack Sparrow. Successo? Non mi importa». Le rivelazioni - L'attore: "Segnale importante per cinema italiano" – Chiude alla grande red carpet della Festa del cinema di Roma con due grandi star, Riccardo Scamarcio e Johnny Depp, venuto a Roma per ritirare il p ... (informazione.it)

Johnny Depp: «Sono l'alter ego del pittore Modigliani. Se diventassi una persona normale sarei uno str...» - Il turbolento divo americano (con Gesù tatuato ma farà Satana) regista di Modi (Riccardo Scamarcio protagonista), sul pittore Modigliani:«Anch'io non accetto compromessi, non sono un lacchè e non me n ... (corriere.it)

Riccardo Scamarcio fa Modigliani nel nuovo film diretto da Johnny Depp - "Johnny, Johnny, Johnny". Ad accogliere Johnny Depp sul red carpet della Festa del Cinema, per presentare 'Modi - Tre giorni sulle ali della follia' e ricevere il premio alla Carriera, il… Leggi ... (informazione.it)

Johnny Depp: “Ho toccato il fondo ma sono fortunato, ora sogno di fare Satana” - L’attore presenta il suo film ‘Modi’ e riceve il premio alla carriera. “Ci sono cose che voglio continuare a fare, tra cui dirigere. E continuerò a ... (repubblica.it)