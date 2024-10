Inter-news.it - Inter-Empoli Primavera 3-1, pagelle: Topalovic da 7, De Pieri fulmine 7.5

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’vince contro l’con il risultato di 3-1: succede tutto nel secondo tempo. Giacomo Deè illuminante, è il migliore in campo. Si sblocca Luka, ledella partita. Calligaris 6: Non è costretto adventi così difficili. Sul gol di Moray non può fare niente, il pallone va sotto l’incrocio dei pali.– DIFESA Aidoo 6.5: Fornisce una spinta continua in fase offensiva e le sue palle in mezzo sono costantemente un pericolo per l’. – dal 65? Della Mora 6: Entra bene, non rischia e chiude la porta sulla fascia destra. Re Cecconi 6.5: Non sbaglia un singolovento. Va sempre in anticipo e domina la battaglia al centro della difesa. Piacevole sorpresa di inizio stagione. Alexiou 7: Il bomber dellaormai è lui. Settimana perfetta, perché dopo il gol in UEFA Youth League segna anche in campionato.