Sport.quotidiano.net - Il posticipo a Marassi (ore 17.15). Il Mantova degli ex sfida oggi la Sampdoria

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ilcerca continuità in trasferta e, dopo il punto colto a Carrara, lancia la suaad un avversario illustre come laper conquistare la prima vittoria esterna stagionale. Mister Possanzini, che torna in panchina dopo avere scontato la squalifica, guarda alla gara del “Ferraris“ con uno spirito ben preciso: "Giocheremo in uno stadio bellissimo per una di quelle partite che rendono emozionante fare calcio – dice il tecnico che indosserà i panni dell’ex di turno insieme a Trimboli, Maggioni, Galuppini e Debenedetti – È una grande occasione, che ci siamo meritati e che dovremo goderci fino in fondo. Loro hanno una squadra con un organico molto forte e non bisogna fermare solo Coda e Tutino. In ogni caso dobbiamo concentrarci solo su noi stessi".