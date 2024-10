Anteprima24.it - Guerra nel M5S, l’ex Muscarà contro Fico: “Imbarazzante silenzio”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiConteGrillo, GrilloConte. Ecosa dice? “il suo” accusa Maria, consigliera regionale indipendente, ex M5S. Latra garante e presidente scuote i pentastellati, ma agli atti non ci sono parole delpresidente della Camera. “Ce lo aspettavamo, del resto” chiosa. Allude alla parsimonia verbale di. Non un primatista di dichiarazioni pubbliche, per essere precisi. La consigliera regionale lancia una provocazione. Come, anche lei è un’attivista della prima ora. Dei 5 Stelle conosce bene storia e dinamiche interne. Li ha poi lasciati nel gennaio 2022, a causa dell’ingresso del M5S nel governo Draghi. Delusa dalla svolta governista, ma anche da Grillo. Non la stupisce oggi iltaciturno, non è una novità per lei. Eppure quelspicca, nell’ora più grave del M5S.