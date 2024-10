Formula 1, oggi il Gp del Messico: orario e dove vederlo in tv (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. In Messico la Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con L'articolo Formula 1, oggi il Gp del Messico: orario e dove vederlo in tv proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Formula 1, oggi il Gp del Messico: orario e dove vederlo in tv Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in pista la1. Inla Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con L'articolo1,il Gp delin tv proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 oggi, GP Messico 2024: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e SKY - Oggi, domenica 27 ottobre, andrà in scena il GP di Città del Messico, ventesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato centroamericano, assisteremo ... (oasport.it)

F1 orari oggi Gp Messico: dove vederlo in diretta e in differita (Sky, Now e TV8) - All'Autodromo Hermanos Rodríguez il ventesimo appuntamento della stagione. Sainz parte in pole davanti a Verstappen e Norris, quarto Leclerc ... (today.it)

F1 | Ferrari brilla in Messico: pole position per Sainz, Leclerc quarto - Giornata importante per la Ferrari nel Gran Premio di Città del Messico, con Carlos Sainz che conquista la sua prima pole position della stagione e la sesta della sua carriera in Formula 1. Il pilota ... (f1grandprix.motorionline.com)

F1. Qualifiche GP Messico, Leclerc: "Sainz veloce ed io lento. Non sto facendo un buon lavoro. Ma posso puntare alla vittoria" - Oggi ho fatto un brutto lavoro e sono arrabbiato; per il Gran Premio vedremo, si può vincere lo stesso, ma partendo quarti è più difficile rispetto a una partenza dalla pole” ha chiosato Leclerc. (automoto.it)