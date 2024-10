Ilrestodelcarlino.it - Formazione per tutte le età: "La crescita è continua"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si è aperto ieri pomeriggio nell’Aula Magna del Comune di Recanati, alle ore 17, il nuovo anno accademico dell’Università di Istruzione Permanente "Don Giovanni Simonetti". Dopo il saluto istituzionale del sindaco e dell’assessore alla cultura, il compito al rettore, Aurora Mogetta, di illustrare la ricca proposta di corsi e appuntamenti elaborata per l’anno accademico 2024/2025. "Nel quarto decennio della sua fondazione l’Università di Istruzione Permanente– sottolinea Mogetta – ad essere quell’associazione di volontari che crede nell’apprendimento continuo da offrire a tutti coloro che desiderano, per lapersonale, momenti die di aggiornamento in una società sempre più complessa".