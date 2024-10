Fonti di Palazzo Chigi su Report: «Non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima» (Di domenica 27 ottobre 2024) Continua il dibattito sulla puntata di Report di domenica 27 ottobre su ministero della Cultura e Maxxi. Fonti del governo hanno smentito «l’ennesima notizia inventata dalla stampa», ovvero che Palazzo Chigi sarebbe stato informato in anticipo sui contenuti della trasmissione. Era stato il Fatto Quotidiano ad avanzare l’ipotesi che Paolo Corsini, il direttore dell’Approfondimento Rai finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi per aver dato dell’infame a Corrado Formigli, avrebbe potuto preannunciare all’esecutivo i servizi del programma di Ranucci. Una notizia che aveva mandato su tutte le furie l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, che aveva così tuonato: «A tutele dell’autonomia e dell’indipendenza del servizio pubblico, ci aspettiamo una ferma smentita. Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere». Lettera43.it - Fonti di Palazzo Chigi su Report: «Non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Continua il dibattito sulla puntata didi domenica 27 ottobre su ministero della Cultura e Maxxi.del governo hanno smentito «l’ennesima notizia inventata dalla stampa», ovvero chesarebbe stato informato in anticipo sui contenuti della trasmissione. Era stato il Fatto Quotidiano ad avanzare l’ipotesi che Paolo Corsini, il direttore dell’Approfondimento Rai finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi per aver dato dell’infame a Corrado Formigli, avrebbe potuto preannunciare all’esecutivo i servizi del programma di Ranucci. Una notizia che aveva mandato su tutte le furie l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, che aveva così tuonato: «A tutele dell’autonomia e dell’indipendenza del servizio pubblico, ci aspettiamo una ferma smentita. Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere».

