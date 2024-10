Foligno, incidente frontale sulla Flaminia: morto 54enne (Di domenica 27 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla strada statale 3 Flaminia, nel territorio di Foligno. Un uomo di 54 anni ha perso la vita in uno scontro frontale, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:50, vicino al distributore di benzina Tamoil, al chilometro 158+600 della Flaminia.Leggi anche: Ardea, incidente mortale a Tor San Lorenzo: morto 17enne di Pomezia Per ragioni ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, due auto si sono scontrate frontalmente. La vittima è Vincenzo Fischi, un uomo di 54 anni residente a Villa Postignano di Nocera Umbra, che era alla guida di una Fiat Panda nera. Altre quattro persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno per ricevere cure mediche. Thesocialpost.it - Foligno, incidente frontale sulla Flaminia: morto 54enne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un gravesi è verificato nella notte tra sabato e domenicastrada statale 3, nel territorio di. Un uomo di 54 anni ha perso la vita in uno scontro, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. L’è avvenuto intorno alle 3:50, vicino al distributore di benzina Tamoil, al chilometro 158+600 della.Leggi anche: Ardea,mortale a Tor San Lorenzo:17enne di Pomezia Per ragioni ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, due auto si sono scontrate frontalmente. La vittima è Vincenzo Fischi, un uomo di 54 anni residente a Villa Postignano di Nocera Umbra, che era alla guida di una Fiat Panda nera. Altre quattro persone coinvolte nell’sono state trasportate all’ospedale San Giovanni Battista diper ricevere cure mediche.

