Filippo Turetta. Il delitto simbiotico Parsi Il nobile, coraggioso, esemplare, padre di Giulia Cecchettin ha dichiarato, uscendo dal Tribunale di Venezia, d'aver ascoltato, con troppa angoscia, le risposte dell'assassinio di sua figlia: "Ora sappiamo chi è veramente Filippo Turetta". Per lui è, certamente così. Ma il perché questo giovane sia arrivato a tanto, non sembra essere oggetto di un reale approfondimento affinché questo processo non diventi il luogo dell'ulteriore protagonismo di questo assassino. E non produca, poi, quei deleterei ma costanti "effetti scia". Filippo Turretta, benchè affermi: " Io non sono cattivo", invece lo è. Nel senso che "captivus-i" - parola a radice latina che significa "prigioniero"- rende questo attributo a lui rivolto, decisamente adatto e calzante.

