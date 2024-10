Anteprima24.it - Enzo Decaro e Antonio Onorato aprono la stagione teatrale della Solot con la poetica di Pino Daniele

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio – ‘Sulo pe’ parlà’ è il nome dello spettacolo in cui la voce del grandee la musica del virtuosochitarrache ha calcato alcuni tra i palchi più importanti al mondo, danno risalto alle parole delle straordinarie canzoni dell’indimenticabile ed indimenticato, parole che, come ha osservato De Caro durante la breve intervista, sono spesso state surclassate e poste in secondo piano dalla magia delle musiche checreava intorno ai suoi testi. “Ci farebbe piacere che le persone dopo lo spettacolo riconoscesseroanche come poeta oltre che come grande musicista” dice De Caro che, conoscendonon solo come artista, ha avuto forse di più di tutti noi la capacità di vederlo nella sua completezza.