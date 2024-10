Tvpertutti.it - Eleonora Giorgi Verissimo, stesso male di Paola Marella: Toffanin piange

(Di domenica 27 ottobre 2024) La puntata diandata in onda domenica 27 ottobre 2024 ha regalato al pubblico un momento di straordinaria intensità emotiva.ha dato aggiornamenti sulla sua dura battaglia contro il tumore che, come lei stessa ha sottolineato, lascia spesso poche speranze. L'intervista ha toccato profondamente tutti, tra cui Silviascoppiata in lacrime.si è aperta con una sincerità disarmante, accompagnata dai figli in collegamento video, raccontando come la diagnosi di questa malattia sia arrivata durante un periodo di celebrazione e soddisfazione per i suoi cinquant'anni di carriera. "È successo nell'anno più glorioso per me", ha dichiarato, ricordando con amarezza e gratitudine il momento in cui una "strana tosse" si è rivelata il primo sintomo di qualcosa di molto più serio.