Denise Pitone ieri compiva 24 anni, parla Piera Maggio: “Per me è viva” (Di domenica 27 ottobre 2024) ieri Denise PiPitone ha compiuto 24 anni. “Un compleanno triste perchè non c’è la festeggiata”. Piera Maggio torna a Verissimo per raccontarsi in un’intervista inedita. “Quando è nata era bellissima, aveva un faccione tondo tondo. I figli sono le nostre gioie che nessuno dovrebbe toccare”. Ha rivelato che, dopo 20 anni dalla scomparsa della figlia, la sua famiglia continua a vivere nel dolore e nella ricerca della verità. “Questo è Serafino, un angioletto con cui Denise recitava le preghiere prima di dormire. L’ho portato con me nella speranza che lei lo possa vedere”. Thesocialpost.it - Denise Pitone ieri compiva 24 anni, parla Piera Maggio: “Per me è viva” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024)Piha compiuto 24. “Un compleanno triste perchè non c’è la festeggiata”.torna a Verissimo per raccontarsi in un’intervista inedita. “Quando è nata era bellissima, aveva un faccione tondo tondo. I figli sono le nostre gioie che nessuno dovrebbe toccare”. Ha rivelato che, dopo 20dalla scomparsa della figlia, la sua famiglia continua a vivere nel dolore e nella ricerca della verità. “Questo è Serafino, un angioletto con cuirecitava le preghiere prima di dormire. L’ho portato con me nella speranza che lei lo possa vedere”.

