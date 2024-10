Cavalieri, un altro passo falso. Al Chersoni vince il Verona Rugby (Di domenica 27 ottobre 2024) Cavalieri UNION 15 Verona Rugby 31 Cavalieri: Puglia, Fondi (51’ Fattori), Pancini, Marzucchi, Nistri, Magni, Renzoni (62’ Bencini), Facchini (55’ Trivilino), Dalla Porta, Righini (45’ Reali), Mardegan (50’ Casciello), Ciampolini, Jankarashvili (44’ Dardi), Giovanchelli (65’ Di Leo), Rudalli (55’ Sansone); All: Chiesa. Verona: Dowd, Franchini, Belloni, Quintieri, Viel (45’Reale), Venter (58’ Antl), Fqgioli (64’ Ferrari), Tonetta, Bezzolato, Liut (77’ D’Adda), Parolo, Redondi, (60’ Grassi) Zocchi (50’ Galanti), Bertucco (65’ Zurlo), Schiavon (41’ Fioravanzo); All: Badocchi. Arbitro: Locatelli Matteo, Ass. Lanazione.it - Cavalieri, un altro passo falso. Al Chersoni vince il Verona Rugby Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024)UNION 1531: Puglia, Fondi (51’ Fattori), Pancini, Marzucchi, Nistri, Magni, Renzoni (62’ Bencini), Facchini (55’ Trivilino), Dalla Porta, Righini (45’ Reali), Mardegan (50’ Casciello), Ciampolini, Jankarashvili (44’ Dardi), Giovanchelli (65’ Di Leo), Rudalli (55’ Sansone); All: Chiesa.: Dowd, Franchini, Belloni, Quintieri, Viel (45’Reale), Venter (58’ Antl), Fqgioli (64’ Ferrari), Tonetta, Bezzolato, Liut (77’ D’Adda), Parolo, Redondi, (60’ Grassi) Zocchi (50’ Galanti), Bertucco (65’ Zurlo), Schiavon (41’ Fioravanzo); All: Badocchi. Arbitro: Locatelli Matteo, Ass.

