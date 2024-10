Catania, Fiera dei Morti: al via l’edizione 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) Ha aperto i battenti l’edizione 2024 della Fiera dei Morti che anche quest’anno si tiene nel parcheggio scambiatore Fontanarossa dell’Amts, fino al prossimo 4 novembre. L’avvio delle attività del tradizionale mercato all’aperto, che accompagna il periodo della festa di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, è avvenuto alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino, del presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, della consigliera Alessia Trovato, dell’assessore Giovanni Petralia, del presidente Francesco Valenti e diversi consiglieri del sesto municipio. “Un sito questo di Fontanarossa la cui funzionalità è ormai sperimentata – ha detto l’assessore Gelsomino – dopo avere tagliato il nastro inaugurale della Fiera che accoglie 150 stand di operatori commerciali provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori Regione. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Ha aperto i battentidelladeiche anche quest’anno si tiene nel parcheggio scambiatore Fontanarossa dell’Amts, fino al prossimo 4 novembre. L’avvio delle attività del tradizionale mercato all’aperto, che accompagna il periodo della festa di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, è avvenuto alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino, del presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, della consigliera Alessia Trovato, dell’assessore Giovanni Petralia, del presidente Francesco Valenti e diversi consiglieri del sesto municipio. “Un sito questo di Fontanarossa la cui funzionalità è ormai sperimentata – ha detto l’assessore Gelsomino – dopo avere tagliato il nastro inaugurale dellache accoglie 150 stand di operatori commerciali provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori Regione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Catania, via alla Fiera dei morti al parcheggio Fontanarossa - CATANIA – Gli uffici della direzione Attività produttive del Comune di Catania hanno affidato in gestione alla Sicili eventi srl di Messina l’organizzazione per lo svolgimento della tradizionale Fiera ... (livesicilia.it)

Fiera dei Morti 2024 a Catania, oltre 150 stand: gli orari e i giorni di apertura - CATANIA – Gli uffici della direzione ... di Messina per la gestione della tradizionale Fiera dei Morti 2024. L’evento, una delle manifestazioni più attese in città, si terrà anche quest’anno al ... (newsicilia.it)

Fiera dei Morti a Catania, apertura con 150 stand nel parcheggio Fontanarossa - L’apertura ufficiale della Fiera dei Morti avverrà domenica mattina 27 ottobre 2024 alle 10,30 alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino. (catanianews.it)

Catania, fiera dei Morti 2024: le date dell’atteso evento annuale - Dal 27 ottobre al 4 novembre, oltre 150 stand, un'area giochi per bambini e una vasta zona food animeranno l'atteso evento cittadino ... (catania.liveuniversity.it)