Inter-news.it - Cambiaghi: «Inter Women ha iniziato bene. Ho un obiettivo»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Michela, attaccante dell’, ha rilasciato dichiarazioni per il Match Day Programme del giorno di-Juventus. Le sue parole. SORPRESA – L’sta sorprendendo in questa stagione a livello di risultati. Finalmente si vedono miglioramenti e la classifica ne è diretta testimone: 15 punti nelle prime 7 gare e 2 pareggi prestigiosissimi contro Roma e Juventus. Tra le protagonista non può che esserci Michela, l’attaccante dal gol facile in nerazzurro. Ha già colpito 3 volte in questa stagione ed è pronta a continuare su questa scia., le parole dell’attaccante dell’OBIETTIVI – L’in questo momento si trova al terzo posto a -3 dalla vetta occupata dalla Juventus, lanon si nasconde affatto: «Indossare questa maglia mi regala sempre grandi emozioni.