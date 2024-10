Thesocialpost.it - Bimbo di 3 anni cammina sul cornicione e rischia di precipitare nel vuoto: l’incredibile salvataggio

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sa Thu Ya Aung, un giovane di 26, è diventato un eroe a Singapore dopo aver salvato un bambino di treche stavando pericolosamente suldel terzo piano di un edificio. “Non ero spaventato mentre scalavo l’edificio. Mi ha colpito solo quando ho dovuto scendere,” ha dichiarato Aung. L’uomo, diretto in chiesa, ha notato il bambino in piedi sule, nonostante i presenti lo avessero rassicurato che le autorità erano state allertate, ha scelto di agire subito. Aung si è coordinato con un altro uomo e ha iniziato a scalare l’edificio. Avvicinandosi con calma al bambino per non spaventarlo, è riuscito a raggiungere la finestra, dove lo ha preso e messo in salvo. Solo nel momento della discesa, ha ammesso, ha sentito il peso della situazione, rendendosi conto del pericolo appena incontrato.