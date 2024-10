Inter-news.it - Barella: «Inter, seconda stella indimenticabile. Ecco con chi mi sfido»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Protagonista del matchday programme di-Juventus, Nicolòha ripercorso i suoi momenti più belli in nerazzurro. Senza dimenticare, chiaramente, la gioia per i due scudetti vinti da quando ha iniziato a indossare la maglia del club L’IMPORTANZA DI VINCERE – Nicolòsi reputa orgoglioso di poter legare il suo nome a un periodo che, per l’, ha significato la vittoria di diversi trofei: «Per me è un onore essere arrivato in un momento della storia dell’in cui abbiamo vinto trofei, anche perché non è scontato riconfermarsi ogni anno. Nel nostro percorso abbiamo avuto vittorie e sconfitte, ma anche quelle ci hanno aiutato a crescere e migliorare. Ma anche a capire cosa significhi vestire questa maglia e vincere trofei per questi tifosi. Tra i momenti più belli metto sicuramente il primo gol in nerazzurro in campionato contro il Verona.