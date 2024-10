Ilgiorno.it - Banche dati violate: spiati politici, manager e vip. L’arrestato: così freghiamo tutti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – Un gigantesco mercato die notizie riservate che finivano in dossier commissionati per acquisire informazioni sui rivali in affari, ma anche spionaggio familiare tra eredi di imperi economici o semplicemente intercettazioni commissionate da noti imprenditori per controllare le frequentazioni della moglie. Dossieraggi illegali su imprese e: ecco come funzionava il mercato nero delle info riservate Nell’inchiesta che conta oltre 50 indagati, il gip Fabrizio Filice ha messo ai domiciliari, con braccialetto elettronico, Carmine Gallo e i suoi collaboratori più fiNunzio Samuele Calamucci, Giulio Cornelli e Massimiliano Camponovo, mentre ha interdetto dal servizio i due funzionari infedeli Giuliano Schiano e Marco Malerba, rispettivamente in forza alla Dia di Lecce e al commissariato di Rho-Pero.