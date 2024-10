Amazon, arriva anche a Torino il servizio di 'Consegna in Giornata' (Di domenica 27 ottobre 2024) arriva anche a Torino il servizio di ‘Consegna in Giornata’ di Amazon. Dopo Roma e Milano, il colosso del settore della logistica, ha ampliato l’offerta di Consegna ultra rapida anche ad altre cinque città italiane e tra queste c’è anche il capoluogo piemontese.Il servizio sarà disponibile Torinotoday.it - Amazon, arriva anche a Torino il servizio di 'Consegna in Giornata' Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ildi ‘in’ di. Dopo Roma e Milano, il colosso del settore della logistica, ha ampliato l’offerta diultra rapidaad altre cinque città italiane e tra queste c’èil capoluogo piemontese.Ilsarà disponibile

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amazon, arriva anche a Torino il servizio di 'Consegna in Giornata' - Arriva anche a Torino il servizio di ‘Consegna in Giornata’ di Amazon. Dopo Roma e Milano, il colosso del settore della logistica, ha ampliato l’offerta di consegna ultra rapida anche ad altre cinque ... (torinotoday.it)

Amazon, la consegna in giornata arriva a Genova: quanto costa e come funziona - Il colosso dell’e-commerce ha esteso il servizio di consegna rapidissima a 5 nuove città italiane, andando a coprire un totale di oltre 230 codici postali. (ilsecoloxix.it)

Amazon rinnova tutti i Kindle e arriva anche il primo a colori! Ecco tutte le novità - Amazon a sorpresa aggiorna tutta la sua linea di Kindle e lo fa introducendo non solo nuove colorazioni della scocca ma anche cambiando il design al Kindle Scribe, aggiornando il Kindle Paperwhite e s ... (hwupgrade.it)

Amazon Prime: la Consegna in giornata arriva in cinque nuove città - Il servizio di Consegna in giornata di Amazon, riservato ai clienti Prime, debutta nelle città Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna. (punto-informatico.it)