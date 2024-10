Ilnapolista.it - Al Napoli è servito il quindicesimo corner per battere il Lecce (Gazzetta)

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alilperil) Dopo la sosta la capolista ha vinto due volte per 1-0 segnando da palla inattiva (rigore in Toscana, su azione d’angolo ieri) e soprattutto dimostrando una certa difficoltà a concretizzare e costruire occasioni pulite. Spingi di qua e prova di là, alla fine ilha ceduto ma èilper sbloccare la partita che ha ribadito la scarsa condizione di Lukaku e la necessità di tempo per far crescere le riserve schierate per causa di forza maggiore (Gilmour al posto dell’infortunato Lobotka) o per scelta (Ngonge e Neres in modo che Politano e Kvaratskhelia potessero rifiatare). Proprio i giocatori più tecnici hanno dato un apporto limitato in una gara che, contro un avversario logicamente chiuso, richiedeva l’uso del dribbling come apriscatole.