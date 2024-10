Iodonna.it - Violante Placido nell’onirica Moriana. Una clip dal film “Italo Calvino nelle città”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Al cinema dal 28 ottobre, il documentario di Davide Ferrario Italocittà è un percorso tra reale e immaginario. Un viaggio attraverso le città “visibili” in cui lo scrittore ha vissuto e che ha amato (da Sanremo a New York). E quelle fantastiche, modellate per il libro Le città invisibili, edito da Einaudi nel 1972 (che si presenta come una serie di relazioni che Marco Polo fa a Kublai Kan imperatore dei Tartari). Tra queste ultime,, con un’onirica: è la città bifronte e senza spessore, che «consiste solo in un dritto e in un rovescio, come un foglio di carta».