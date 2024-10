Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 08:10 (Di sabato 26 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio allerta meteo Emilia Romagna scuole chiuse arancione anche su Toscana Liguria e Veneto evacuazioni nel bolognese chiusi parchi e centri sportivi il comune invita aziende ed enti a favorire l’utilizzo del lavoro a casa il sindaco Lepore blocca Bologna Milan prevista per sabato si giocherà in campo neutro Pippo Turetta sarà presente per la prima volta in un aula di tribunale a Venezia nella seconda udienza del processo per l’omicidio di Giulia cecchettin me lo fa sapere con una nota al suo difensore il professor Giovanni Caruso portiamo ancora pagina Toyota Material handling nel corso di una riunione di ieri pomeriggio ha comunicato i rappresentanti dei Lavoratori la chiusura dello stabilimento di Bologna nella zona di Barge interessato da un esplosione e che tutte le attività lavorative non ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 08:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio allerta meteo Emiliagna scuole chiuse arancione anche su Toscana Liguria e Veneto evacuazioni nel bolognese chiusi parchi e centri sportivi il comune invita aziende ed enti a favorire l’utilizzo del lavoro a casa il sindaco Lepore blocca Bologna Milan prevista per sabato si giocherà in campo neutro Pippo Turetta sarà presente per la prima volta in un aula di tribunale a Venezia nella seconda udienza del processo per l’omicidio di Giulia cecchettin me lo fa sapere con una nota al suo difensore il professor Giovanni Caruso portiamo ancora pagina Toyota Material handling nel corso di una riunione di ieri pomeriggio ha comunicato i rappresentanti dei Lavoratori la chiusura dello stabilimento di Bologna nella zona di Barge interessato da un esplosione e che tutte le attività lavorative non ...

