Sturare il lavandino, il trucco efficace del sale

(Di sabato 26 ottobre 2024) Scarico delo del bagno ostruito? Ci sono molti rimedi per ovviare alla situazione: niente panico! Questa è la prima regola. Per pulire eil, esistono due tipi di metodi, fondamentalmente: quelli naturali e quelli chimici. Ma c’è una tecnica in particolare di cui vogliamo parlarvi, ovvero ildelperil. Le cause delintasato Perché ildel bagno o della cucina si intasano? Premessa: lo scarico delandrebbe igienizzato e pulito a fondo almeno una volta a settimana, proprio per evitare che si intasi sul lungo termine e che emani cattivi odori. Neldella cucina possono ovviamente finire residui di cibo (ma anche il detersivo dei piatti può essere causa di otturazione), mentre in quello del bagno tendono ad accumularsi polvere e capelli.