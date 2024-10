Sequestro record di 790 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro (Di sabato 26 ottobre 2024) I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i funzionali del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato un Sequestro record nel porto di Gioia Tauro, cioè due carichi pari a 790 chili di cocaina purissima. Il Sequestro I finanzieri e il personale dell’Agenzia, a conclusione di un’approfondita indagine e di un monitoraggio continuo, hanno controllato due container considerati sospetti che trasportavano sacchi di sesamo e succo di ananas. I sospetti erano fondati, infatti all’interno dei container sono stati trovati ben 790 chili di cocaina poi sequestrati. Duro colpo alla criminalità organizzata Un durissimo colpo alla criminalità organizzata poiché secondo gli inquirenti l’enorme quantitativo di cocaina, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali una pioggia di soldi, cioè 120 milioni di euro. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i funzionali del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato unneldi, cioè due carichi pari a 790dipurissima. IlI finanzieri e il personale dell’Agenzia, a conclusione di un’approfondita indagine e di un monitoraggio continuo, hanno controllato due container considerati sospetti che trasportavano sacchi di sesamo e succo di ananas. I sospetti erano fondati, infatti all’interno dei container sono stati trovati ben 790dipoi sequestrati. Duro colpo alla criminalità organizzata Un durissimo colpo alla criminalità organizzata poiché secondo gli inquirenti l’enorme quantitativo di, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali una pioggia di soldi, cioè 120 milioni di euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestro record di droga : 800 dosi di crack nascosti nelle case popolari - Traffico di armi e stupefacenti nel mirino dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Nelle ultime ore i loro controlli hanno interessato le cittadine di Pomigliano d’Arco, Castello di Cisterna e Acerra. Importanti i risultati ... (Napolitoday.it)

Irregolarità in un ristorante dell’Appennino parmense : sequestro record di alimenti e multa - Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare e alla prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA), i Carabinieri del N.A.S. di Parma e del Gruppo Carabinieri Forestale di Parma hanno ... (Parmatoday.it)

Sequestro di droga record - oltre 20 kg - degli uomini della Questura di Latina. Arrestato 50enne - La Polizia di Stato della Questura di Latina ha inflitto un duro colpo al traffico di stupefacenti nella provincia pontina, sequestrando oltre 20 chilogrammi di droga destinati al mercato locale. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile ... (Dayitalianews.com)

Catania - sequestro record di cocaina : la Finanza trova 540 chili di droga e arresta cinque persone - La droga ha un valore stimato in oltre 100 milioni di euro. Cocaina per 540 chilogrammi e un valore stimato in oltre 100 milioni di euro è stata sequestrata dalla Guardia di finanza, che ha arrestato cinque persone. Gli arrestati erano su un ... (Dayitalianews.com)