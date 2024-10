Sciopero mezzi pubblici | 28 10 e 08 11

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) 20.00 A Roma le segreterie regionali di Usb Lavoro Privato e Orsa hanno,proclamato uno stop di 24 ore in Atac per lunedì 28 ottobre. Loriguarderà bus, filobus, metropolitane,tram,ferrotramvie Termin-Centocelle. Garantite le fasce di garanzia:da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle 17.00 alle ore 19.59. L'8 novembre prossimo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto unonazionale di 24 ore senza fasce di garanzia, "per sollecitare il rinnovo del contratto di settore scaduto da 10 mesi".