Sci, Brignone parte col botto: rimonta e trionfo nel gigante a Soelden (Di sabato 26 ottobre 2024) parte con il botto la stagione di Coppa del mondo per Federica Brignone . La 34enne valdostana ha ottenuto infatti il suo 28/o successo in carriera che la conferma come l’azzurra più vincente di sempre . Il tutto nel sempre difficile gigante di Soelden, gara di apertura di una annata agonistica che si preannuncia per lei strabiliante e che avrà al centro i Mondiali di febbraio a Saalbach, su una Feedpress.me - Sci, Brignone parte col botto: rimonta e trionfo nel gigante a Soelden Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024)con illa stagione di Coppa del mondo per Federica. La 34enne valdostana ha ottenuto infatti il suo 28/o successo in carriera che la conferma come l’azzurra più vincente di sempre . Il tutto nel sempre difficiledi, gara di apertura di una annata agonistica che si preannuncia per lei strabiliante e che avrà al centro i Mondiali di febbraio a Saalbach, su una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : Brignone e Bassino per il podio. Si parte alle 13.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23: L’appuntamento è per le 13.00 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, buona giornata, a più tardi! 11.22: Azzurre in posizione di attacco dopo la prima manche. Brignone è piaciuta per ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : guida Shiffrin - Brignone e Bassino inseguono! Gut-Behrami non parte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.12: All’intermedio Brunner ha 48 centesimi di ritardo 10.11: Continua a perdere la statunitense Moltzan che chiude con 1?46 di ritardo. Adesso piccola ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : non parte Lara Gut-Behrami - Brignone e Bassino all’assalto di Shiffrin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.01: Apparentemente precisa e veloce la statunitense Shiffrin che chiude la sua prova con 1’05?82. Ha sciato bene! Ora Robinson 9.59: Shiffrin al ... (Oasport.it)

Quando parte Federica Brignone oggi a Soelden : orario esatto - n. di pettorale - tv - Federica Brignone sarà tra le 7 azzurre al via dello slalom gigante femminile che sabato 26 ottobre, a Soelden, in Austria, darà il via alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle 10.00, mentre la seconda run, con ... (Oasport.it)