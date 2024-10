Donnapop.it - Riavvicinamento per Alice Campello e Alvaro Morata? Ecco il gesto che fa ben sperare

(Di sabato 26 ottobre 2024)sono tornati insieme? Una piccola scintilla riaccende la speranza dei fan: cosa è successo? Come sappiamo, l’estate del 2024 ha portato con sé tanta amarezza: sono diverse, infatti, le coppie affiatatissime che si sono dette addio proprio quest’anno. Fra loro anche; i due hanno annunciato la separazione via social, salvo poi far credere di essere tornati insieme e, alla fine, confermando di fatto la rottura. Nonostante la separazione, comunque,sono rimasti in ottimi rapporti, sebbene ormai il loro allontanamento sia definitivo, come conferma la trasformazione che l’influencer ha voluto fare al suo ufficio, eliminando ogni riferimento all’ex marito.